Mulher fica ferida em acidente na região central de São José

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após um acidente com moto na região central de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi acionado para atendimento de ocorrência envolvendo um automóvel e moto, por volta das 6h58, na avenida Jorge Zarur, perto do posto Sete Estrela, em São José.