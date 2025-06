Frente fria se aproxima de SP trazendo frio e chuva para a RMVale

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou na manhã desta segunda-feira (23) que, de acordo com imagens de satélite e radares meteorológicos, a frente fria já se aproxima do estado.

A massa de ar frio também já provoca os primeiros registros de chuva de fraca a moderada intensidade, especialmente na região de Presidente Prudente. O Vale do Paraíba também será afetado pela queda da temperatura e a chegada da chuva.