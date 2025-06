Homem é preso com arma, munições e 385 porções de drogas no Vale

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Cachoeira Paulista, pela Polícia Militar, na noite de domingo (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram operação no bairro do Piteu, em Cachoeira Paulista, quando abordaram um suspeito.