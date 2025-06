Mulher fica ferida após cair em trilha de cachoeira em Ilhabela

Uma mulher de 24 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, em Ilhabela, após cair em uma trilha da Cachoeira do Paquetá. A equipe de resgate foi acionada por volta das 13h de domingo (22) para socorrer a vítima.

Segundo os bombeiros, a mulher apresentava suspeita de fratura nas pernas. Ela foi retirada da mata pela equipe dos bombeiros utilizando a maca cesto e deixada sob os cuidados da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que a transportou para o pronto-socorro de Ilhabela.