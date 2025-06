Advogado e professor, Marco morre de infarto em jogo de tênis

O advogado e professor universitário Marco Antônio Pascoali, de 28 anos, morreu vítima de um infarto fulminante enquanto jogava tênis em Florianópolis (SC).

Natural de Jacinto Machado, Marco era filho de um sargento e de uma professora, além de neto do ex-vereador Marcos Ferreira, família respeitada e muito querida na cidade.