Bombeiros resgatam mulher que teve mal súbito em trilha do Vale

No início da tarde deste domingo (22), por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de salvamento na região do Morro do Careca, localizado na Trilha do Pico dos Marins, município de Piquete, a 1.800 metros de altura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A solicitação de socorro ocorreu após uma mulher de 57 anos sofrer um mal súbito devido à exaustão física durante a travessia Marins-Itaguaré. A vítima iniciou a trilha na noite anterior, enfrentando condições adversas que levaram ao incidente.