Morte de oftalmologista em queda de balão gera comoção

O médico Andrei Gabriel de Melo é uma das oito vítimas da queda do balão que levava 21 pessoas em Praia Grande (SC) no sábado (21). O acidente aconteceu no extremo sul de Santa Catarina, região conhecida como Capadócia brasileira, famoso destino para a prática do balonismo.

Andrei usava as redes sociais para divulgar seu trabalho como oftalmologista. Nas publicações, ele dizia que sua atuação era norteada por princípios como atendimento humanizado e escuta atenta do paciente. A morte do profissional gerou comoção.