Dois ficam feridos em acidente que congestiona a Dutra no Vale

Duas pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo uma colisão traseira entre motocicleta e um automóvel na tarde deste domingo (22), na rodovia Presidente Dutra.

De acordo com o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP, o acidente aconteceu por volta de 17h20 no km 80 da pista sentido São Paulo, no trecho de Roseira.