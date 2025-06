Casal voa 12 mil km para festa, e descobre que não foi convidado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dois moravam na Alemanha e viajaram para Buenos Aires, na Argentina, para o casamento de amigos. No entanto, ao chegarem ao local, perceberam um detalhe: eles não tinham sido convidados.

Em um vídeo publicado no TikTok, Yasemin compartilhou a história surreal e viralizou. Ela contou que ela e o namorado receberam um aviso de “save the date” – uma espécie de pré-convite – para um casamento na Argentina, marcado para outubro de 2023. “O noivo sempre dizia: ‘Um casamento pequeno com a família e amigos próximos’. Meu namorado ouvia: ‘Vocês com certeza virão’”, contou ela à revista People.

Confiantes de que estavam entre os convidados, Yasemin e Davide reservaram as passagens com três meses de antecedência, além da hospedagem em um hotel em Buenos Aires, o mesmo da maioria dos convidados. A ideia era economizar e, claro, estar perto dos amigos durante os dias de celebração.