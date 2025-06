Adolescente é morta a tiros pelo professor de boliche em casa

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros dentro da própria casa, no dia 14 de junho. O principal suspeito é o professor de boliche da garota, que teria enviado mensagens ameaçadoras antes do crime.

Conforme o New York Post, Gwendolyn Smith foi encontrada morta pelo próprio pai na casa onde moravam em Michigan, nos Estados Unidos. O pai da garota morta disse que encontrou conversas do professor de boliche com ela antes do crime.