Mãe deixa filho dentro de carro na porta de festa e vai curtir

Uma criança de 4 anos foi encontrada trancada dentro de um veículo Gol, na noite de sábado (21), na entrada de uma festa, na cidade de Glória D'Oeste (MT). A mãe da vítima, de 18 anos, foi presa em flagrante.

Era por volta das 23h20, quando a Polícia Militar foi acionada sobre a situação de abandono de incapaz.