Homem descumpre saída temporária e é preso pela PM em São José

Na madrugada deste domingo (22), policiais militares do 1º BPM/I foram acionados para atendimento de ocorrência em que havia um homem em descumprimento das regras da saída temporária. O caso aconteceu na rua Luiz Carlos Fraga da Silva, no bairro Galo Branco, em São José dos Campos.

A equipe avistou o homem a pé na calçada e, na tentativa de realizar a abordagem, ele tentou fugir, mas foi detido.