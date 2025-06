Um imóvel foi atingido por um incêndio em Guaratinguetá, na tarde deste domingo (22), e mobiliza o Corpo de Bombeiros, que está em atendimento.

Segundo informações preliminares, o fogo consome um imóvel na rua Pedro Rosa. Ainda não há informações sobre vítimas e a causa do incêndio.