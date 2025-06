‘Quem perdoa é Deus’, diz mãe espancada pelo próprio filho

A mulher de 59 anos que foi espancada e quase morta pelo próprio filho, de 35 anos, no bairro Retiro, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, recebeu alta no sábado (21). O suspeito do crime ainda tentou estuprar a mãe, mas foi impedido pela Polícia Militar. A vítima precisou ser internada, em estado grave, na semana passada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher dormia em sua casa quando começaram as agressões. Ela, então, acordou com o filho apontando uma lanterna de celular para seu rosto. Transtornado, o homem, que é usuário de drogas, não reconheceu a mãe e chegou a perguntar quem ela era. A mulher levou diversos socos, chutes e gritou por socorro.