Juntas até o fim: mãe e filha morrem abraçadas em queda de balão

Leise e Leane estavam entre os 21 ocupantes da aeronave, que pegou fogo em pleno voo antes de despencar. Outra filha de Leane também estava no balão, mas sobreviveu ao acidente.

A trágica queda de um balão na manhã de sábado (21), em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, continua a repercutir nas redes sociais e comove o país. Entre as oito vítimas fatais estão a médica Leise Herrmann Partizotto, de Blumenau (SC), e sua mãe, Leane Elizabeth Herrmann, de Concórdia (SC). Ambas morreram abraçadas, segundo relatos locais.

As duas foram sepultadas neste domingo (22), no Cemitério Municipal de Concórdia. Nas redes sociais, ex-alunos, amigos e pessoas desconhecidas prestaram homenagens emocionadas. “Leíse querida, foi minha aluna, sempre tão doce e educada. Deus te receba com festa ao lado da tua mãezinha. Tristeza sem fim”, escreveu uma mulher.

A tragédia será investigada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que acompanha o caso com a Promotoria de Justiça de plantão. Em nota, o órgão afirmou que vai apurar as responsabilidades criminais e cíveis do acidente, além de oferecer apoio às famílias das vítimas.

A Polícia Civil também participa da investigação. O delegado-geral Ulisses Gabriel afirmou, em coletiva, que aguardam os laudos periciais e depoimentos dos sobreviventes para determinar se houve negligência ou responsabilidade criminal.