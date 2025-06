Mulher envenenada pela própria filha morre após dias no hospital

Sandra Maria, natural de Governador Nunes Freire (MA), faleceu após dias de luta pela vida no Hospital Geral da Vila Luizão, em São Luís. Internada com diagnóstico de atrofia multissistêmica, Sandra foi vítima de uma tentativa cruel de homicídio cometida pela própria filha, Maria Eduarda Marques, conforme apontam as investigações do Ministério Público do Maranhão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o inquérito, Maria Eduarda tentou matar a mãe em duas ocasiões, nos dias 24 e 27 de abril. Na primeira tentativa, a técnica de enfermagem Rosemary de Carvalho Baima foi abordada pela filha da vítima, que pediu que substituísse o frasco de melatonina por outro que ela havia levado de casa. A técnica recusou após notar bolinhas pretas suspeitas no frasco. Mesmo assim, Maria Eduarda apresentou outro recipiente igualmente duvidoso.