Servidor público atira contra ex e depois tira a própria vida

Um servidor da Secretaria Municipal de Finanças de Timon, no Maranhão, identificado como José Nilton Nunes Neto atirou contra a ex-esposa e depois, segundo a polícia, tirou a própria vida. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (20) no bairro Parque Piauí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As informações preliminares indicam que houve insatisfação em relação ao fim do relacionamento. O casal já estaria separado há alguns meses. A vítima foi identificada como Anna Rebeca Carvalho Barbosa. No local, vizinhos relataram que ouviram gritos da mulher pedindo socorro.