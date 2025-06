Homem é preso por violência doméstica, resistência e tráfico

Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica na avenida Walkir Vergani, bairro Boiçucanga, em São Sebastião, na madrugada deste domingo (22).

No local, os policiais se depararam com uma mulher em estado de choque e um homem segurando uma garrafa de vidro, ameaçando e agredindo outro indivíduo. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito investiu contra a equipe, sendo necessário o uso de força moderada para imobilizá-lo e algemá-lo.