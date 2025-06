Casal é preso por roubo, lesão, resistência e desobediência

Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) prenderam um casal em Ubatuba, na manhã deste domingo (22), por roubo, lesão corporal, resistência e desobediência.

Os policiais foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica no bairro Marafunda. No local, eles foram informados de que uma mulher havia tentado golpear um vizinho com uma faca e, em conjunto com seu companheiro, subtraíram o telefone celular da vítima, ocultando-o dentro da residência.