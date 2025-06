México: Cratera azul pode revelar segredos sobre vida alienígena

Uma extraordinária descoberta subaquática no México está prestes a transformar o entendimento da biologia. Cientistas anunciaram um enorme sumidouro submarino que pode ser a chave para compreender a vida em ambientes inóspitos, tanto na Terra quanto em mundos distantes.

Este impressionante buraco azul, chamado Taam Ja’, foi divulgado na costa do México, por meio de um estudo na revista Frontiers in Marine Science. Com profundidade equivalente a um arranha-céu de 100 andares, ele surpreendeu pela sua escala e os mistérios que guarda.