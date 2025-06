Ciclista morre após ser atropelado por viatura da Polícia Militar

O acidente aconteceu quando o jovem pedalava na contramão da via e foi atingido em cheio pelo veículo oficial, que seguia com o giroflex ligado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um ciclista de 25 anos morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar na avenida Vieira Santos, no Jardim Itaipú, em Goiânia (GO), na noite de sexta-feira (20).

De acordo com os militares envolvidos na ocorrência, não houve tempo hábil para desviar ou evitar a batida. Com o impacto, o ciclista foi lançado ao chão e sofreu ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para prestar socorro, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar permaneceu na cena até a chegada do IML (Instituto Médico Legal), responsável pela remoção do corpo. O registro da ocorrência foi finalizado e encaminhado para a Polícia Civil. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.