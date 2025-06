Idoso é preso suspeito de estupr@r jovem com transtornos mentais

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (21), em Jequitinhonha (MG), suspeito de estuprar uma mulher de 22 anos diagnosticada com transtornos mentais. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime ocorreu em um terreno baldio, no bairro Morada Nova.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A PM foi acionada por um funcionário do Centro de Atenção Psicossocial do município, que também atua como tutor da vítima. Ele informou que a jovem, que faz acompanhamento de saúde mental, teria saído de casa enquanto ele colocava o lixo para fora. Logo em seguida, a esposa do denunciante viu a vítima entrando em um carro com um homem.