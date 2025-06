Homem dorme com cigarro e põe fogo na casa, sofrendo queimaduras

Um homem de aproximadamente 55 anos foi socorrido com queimaduras de 1º e 2º graus após incêndio em residência no bairro Cruzeiro do Sul, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O incidente ocorreu na tarde de sábado (21).

Quando o Corpo de Bombeiros chegou para debelar o incêndio, o homem já estava do lado de fora da residência e apresentava queimaduras evidentes nos braços e nas pernas.