RMVale pode ter temporais e frio intenso a partir desta segunda

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta neste domingo (22) para a aproximação e passagem de uma frente fria, prevista para esta segunda-feira (23), que deverá provocar fortes chuvas em diversas regiões do território paulista.

A região do Vale do Paraíba e todo o litoral paulista devem se preparar para chuvas e ventos com forte intensidade, exigindo atenção redobrada da população.

Com o avanço da frente fria, entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), uma massa de ar polar deverá provocar uma queda acentuada das temperaturas em todo o estado, com destaque para as madrugadas, quando são esperadas as menores mínimas.

Estão previstas temperaturas mínimas de 4°C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geadas, 6°C no Vale do Paraíba e 11°C no Litoral Norte.