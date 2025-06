Irã acusa EUA de implodir negociações sobre programa nuclear

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele também disse que, quando estavam em diálogo com países da União Europeia, referindo-se às negociações em Genebra esta semana, “os Estados Unidos decidiram, por sua vez, reverter esta diplomacia”.

“Que conclusões se podem tirar disto?”, respondeu Araqchi aos apelos feitos pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

A alta representante da UE para as Relações Exteriores, Kaja Kallas, apelou para que “todas as partes” deem “um passo atrás”, regressem à mesa de negociações e evitem “uma nova escalada”, depois do bombardeamento, esta madrugada, dos EUA contra as principais instalações nucleares do Irã.