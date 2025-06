Anac investiga acidente de balão em Santa Catarina com 8 mortos

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou no sábado (21) que está adotando as providências necessárias para averiguar a situação do balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande (SC). O acidente deixou oito mortos, enquanto 13 sobreviveram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O governador em exercício de Santa Catarina, Francisco Oliveira Neto, decretou luto oficial de três dias no estado.