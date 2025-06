PM apreende revólver e munições e prende homem em Caçapava

Na noite de sábado (21), policiais militares do 46° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após denúncia sobre indivíduo portando arma de fogo no bairro Piedade, em Caçapava, patrulharam o local e localizaram uma arma de fogo.

Segundo a PM, a arma havia sido dispensada perto de uma árvore, sendo um revólver da marca Taurus, calibre 32, com capacidade seis tiros e contendo cinco munições. A numeração estava suprimida.