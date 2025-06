Carro cai em ribanceira em SJC e homem fica preso no veículo

Um homem de aproximadamente 35 anos ficou preso dentro do carro após cair com o veículo em uma ribanceira, na manhã deste domingo (22), na região leste de São José dos Campos. Ele ficou ferido e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 7h15, para o bairro Santa Inês 1, em São José. No local, havia um homem que estava dentro do veículo e não conseguia sair.