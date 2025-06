PM prende homem por tráfico de drogas em área de mata de Caçapava

Operação policial de equipes de radiopatrulhamento da Polícia Militar do 46° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, em Caçapava.

Por volta de 20h, os policiais entraram em área de mata no bairro Maria Elmira para monitorarem local utilizado como ponto de venda de drogas.