Presa por tráfico, mulher diz que tentava pagar dívida do filho

Uma mulher de 42 anos foi presa por tráfico de drogas em Ubatuba, na noite de sábado (21), após operação de policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe realizava patrulhamento pela rua Minas Gerais, no bairro Ipiranguinha, quando avistou uma traficante. Ao avistar os policiais, a mulher mudou bruscamente de direção, entrando na rua Ladainha e tentando fugir a pé. Ela foi alcançada pelos policiais.