Irã lança mísseis em Israel após ataque dos EUA; 86 ficam feridos

Três áreas de Israel, incluindo a cidade costeira de Tel Aviv, foram atingidas na manhã deste domingo (22) por mísseis iranianos, deixando pelo menos 86 feridos, segundo serviços de resgate e a polícia.

Vários prédios foram severamente danificados na área de Ramat Aviv, em Tel Aviv, com buracos nas fachadas dos edifícios de apartamentos.