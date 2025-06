Irã lança mísseis em Israel após ataque dos EUA; 23 ficam feridos

Vários prédios foram severamente danificados na área de Ramat Aviv, em Tel Aviv, com buracos nas fachadas dos edifícios de apartamentos.

"As casas aqui foram atingidas com muita, muita gravidade", disse o prefeito da cidade, Ron Huldai, a repórteres no local. "Felizmente, uma delas foi destinada à demolição e reconstrução, então não havia moradores dentro".

Uma praça pública em uma área residencial de Haifa ficou coberta de escombros, e lojas e casas ao redor foram severamente danificadas, mostraram fotos da agência AFP.

Eli Bin, chefe do serviço de resgate israelense Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, disse a repórteres que um total de 23 pessoas ficaram feridas em todo o país nos ataques, com "duas (vítimas) em estado moderado e o restante com ferimentos leves".