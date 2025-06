PM prende homem e apreende 48 tijolos de maconha no Vale

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas em Lorena, na noite de sábado (21).

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro Horto Florestal quando efetuou uma abordagem e apreendeu grande quantidade de drogas.