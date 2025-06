Colisão entre duas motos deixa três feridos em avenida do Vale

Um acidente de trânsito envolvendo duas motos deixou três pessoas feridas em Guaratinguetá, no final da noite de sábado (21).

A colisão aconteceu por volta de 23h20, na Avenida João Pessoa, perto do clube Sabap. Duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram empenhadas no socorro às vítimas.