Homem é morto no Vale e tem parte do corpo carbonizado

Um homem foi morto com um ferimento na cabeça e teve parte do corpo carbonizado em Jacareí. O homicídio aconteceu às 4h59, deste sábado (21), pela rua São José dos Campos, bairro Altos de Santana.

Os PMs foram acionados através do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e ao chegarem ao local encontram os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na cena do crime.

O homem, sem identificação até o momento, estava caído em uma passagem, com ferimento na cabeça e parte do corpo carbonizado, já sem vida.