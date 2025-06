Veja quem são as 8 vítimas da queda do balão em Santa Catarina

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Andrei Gabriel de Melo atuava em Fraiburgo (SC), e a morte gerou comoção na cidade. A prefeitura de Fraiburgo divulgou nota lamentando o ocorrido e manifestou solidariedade para Andréa Melo, familiar de Andrei e servidora do município.

A clínica em que o médico trabalhava disse que ele foi "muito mais do que um profissional exemplar". "Foi um ser humano íntegro, gentil, atencioso e apaixonado pelo que fazia", publicou o estabelecimento nas redes sociais.

Juliane Jacinta Sawicki e Fábio Luiz Izycki também morreram no acidente. Juliane era engenheira agrônoma e sócia em uma empresa de consultoria rural. Já Fábio trabalhava em uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Barão de Cotegipe (RS). Nas redes sociais, uma familiar publicou um texto se despedindo do casal.