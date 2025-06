Policial militar é morto a tiros ao sair de partida de futebol

"Conforme as primeiras informações, um policial militar de folga foi lesionado por disparos de arma de fogo em uma via pública no município. A vítima, de 35 anos, foi socorrida por populares para uma unidade médica, mas não resistiu e foi a óbito no hospital", disse a pasta.

A Delegacia de Polícia Civil do Crato é a unidade que está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso. Até a publicação desta matéria não havia informações oficiais sobre o que motivou o crime ou quem é o suspeito.

* Com informações do Diário do Nordeste