Polícia captura procurado da justiça em São Francisco Xavier

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram um procurado da justiça pelo crime de roubo, na madrugada deste sábado (21), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem foi capturado no distrito de São Francisco Xavier, quando a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no local.