São José vence o São Caetano fora de casa e lidera com 100%

O São José venceu o São Caetano por 2 a 0 na tarde deste sábado (21), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela segunda rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, segue com 100% de aproveitamento no campeonato, já que venceu o Taubaté na estreia por 2 a 0. Já o Azulão continua sem pontuar e sem marcar gols até agora.