Sobreviventes pularam de cesto de balão em chamas; VEJA VÍDEO

Os 13 sobreviventes da queda de um balão de ar quente, em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, pularam do cesto quando o piloto conseguiu aproximar o equipamento do solo.

A queda de um balão tripulado que pegou fogo com 21 pessoas no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado (21), deixou oito mortos. Os 13 sobreviventes se jogaram do equipamento para se salvar.