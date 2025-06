Idoso de 80 anos é encontrado em sítio sem a cabeça e sem o braço

A Polícia Civil investiga a morte de um idoso de 80 anos que foi encontrado sem vida no quintal do sítio onde morava em Iguatama, no centro-oeste de Minas Gerais. Ele estava sem a cabeça e sem um dos braços.

Os militares foram acionados na sexta-feira (20) pela filha do homem, após um vizinho encontrar o corpo da vítima. O idoso estava sem a cabeça, sem o braço esquerdo e com parte dos órgãos internos expostos.