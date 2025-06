Estatuto da Vítima é tema de livro de promotora de Justiça de SP

Num país em que os casos de violação de direitos de vítimas se acumulam, nasce uma iniciativa com resposta estatal, preventiva e protetiva capaz de reduzir e até de evitar o ciclo de vitimização e de revitimização.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse é o bojo do livro “Estatuto da Vítima”, com comentários e recomendações de autores do anteprojeto e de especialistas que abordam os desafios do texto 3.890/2020, aprovado no fim de 2024 na Câmara dos Deputados e que segue em tramitação no Senado Federal.