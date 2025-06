Açougueiro é preso por furto de carne em supermercado de São José

O flagrante aconteceu após o açougueiro furtar peça de carne avaliada em R$ 146 no supermercado onde trabalhava.

Um açougueiro de 20 anos foi preso em flagrante por furto de carne em supermercado de São José dos Campos, na noite de sexta-feira (20), após ser flagrado por câmeras de segurança do local escondendo uma peça de contrafilé na calça. O crime ocorreu em supermercado no bairro Santana, na região norte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Monitoramento do supermercado já havia detectado ao menos quatro subtrações anteriores de peças de carne por parte do funcionário.

Nas imagens, ele aparecia pegando peças da câmara fria e indo até um “ponto cego”, onde supostamente escondia o item nas roupas.

Na noite do flagrante, o funcionário foi mais uma vez visto pelas câmeras pegando uma peça de carne e indo ao ponto cego. Ele foi abordado pelos seguranças ao sair do mercado. A peça estava escondida dentro da calça do funcionário. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o acusado à delegacia.