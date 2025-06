Crocodilo 'demônio' de 6 m teria matado 300 pessoas na África

Crocodilo-do-Nilo gigantesco, Gustave ganhou fama de 'serial killer' após ser acusado de matar 300 pessoas até meados nos anos 2000. As ocorrências aconteceram nas margens do lago Tanganica e do rio Ruzizi, no Burundi, na África. Apesar de relatos sugerirem que ele foi visto pela última vez em 2019, a última aparição comprovada aconteceu em 2009.

O animal foi citado em registros pela primeira vez em 1987. Desde então, diversos ataques na região do lago Tanganica foram atribuídos ao crocodilo. Considerado assassino, ele mede cerca de 6 metros e pesa mais de 900 kg. Também tem uma cicatriz na cabeça, possivelmente causada por um tiro.