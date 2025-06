Após pegar chapéu de cowboy, jovem morre esfaqueado em festa agro

Em contato com o adolescente, que também foi atingido no pescoço, a PM ouviu que o grupo de amigos estava próximo aos portões do evento quando o "cowboy" passou próximo deles e falou algo sobre "mulher casada". Os jovens não teriam entendido direito do que se tratava, mas levaram como brincadeira.

Ainda no relato da vítima, pensando que se tratava de uma brincadeira, Davi pegou o chapéu da cabeça do homem, que se abaixou e pegou algo na bota, atingindo a vítima no pescoço e atacando as outras pessoas logo em seguida.

Após a prisão, o suspeito disse não se recordar do que ocorreu, mas que teria pegado a faca na bota de esfaqueado alguém após "ver quatro rapazes dando droga para uma jovem". Ferido das agressões que sofreu da multidão, o "cowboy" foi levado para o hospital antes de ser conduzido para a delegacia. O homicídio e outras três tentativas serão alvo de investigação da Polícia Civil.