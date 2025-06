Queda de balão em Santa Catarina deixa 8 mortos; 13 sobrevivem

Um balão de ar quente com 21 pessoas pegou fogo no ar e caiu neste sábado (21) no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina (veja vídeo). Oito pessoas morreram e treze sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido.

Os sobreviventes foram encaminhados a hospitais próximos, segundo o Corpo de Bombeiros. O estado de saúde das vítimas não foi informado, mas a corporação disse que todos já estão sendo atendidos e avaliados.