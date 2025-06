Após prisão de suspeito, polícia busca dois por morte de mecânico

A Polícia Civil de São José dos Campos busca por dois envolvidos no crime de latrocínio (roubo seguido de morte) que resultou na morte do mecânico Marcilio Aparecido Severiano, 46 anos, na última quarta-feira (18). O crime chocou a cidade.

Na manhã deste sábado (21), um homem de 34 anos foi preso suspeito de envolvimento no crime. Ele foi preso na zona sul de São José dos Campos, durante operação policial desencadeada no início da, com mobilização de todo o efetivo da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais).