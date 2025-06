Idosa com Alzheimer desaparecida no RJ é vista em cidade do Vale

Familiares buscam por informações sobre o paradeiro de Zeni Pires, de 80 anos, que está desaparecida desde o último domingo (15). Diagnosticada com Alzheimer, a idosa foi vista pela última vez na quarta-feira (18), na Padaria Caravela, localizada no Centro de Cruzeiro, no Vale do Paraíba.

Zeni é moradora da cidade de Itatiaia (RJ) e desapareceu por volta das 23h50 do dia 15 de junho, após sair de sua residência no bairro Vila Odete, sem que ninguém percebesse para onde se dirigia. Desde então, familiares e autoridades têm feito buscas na tentativa de localizá-la.