Pedestre fica em estado grave após ser atropelado na Via Dutra

Um pedestre ficou em estado grave após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra, na noite de sexta-feira (20), no km 25,500 da pista norte (sentido Rio de Janeiro), em Silveiras.

O acidente foi registrado às 23h40 e resultou em uma vítima em estado grave, que foi removida pela equipe de resgate da concessionária para o pronto-socorro de Cruzeiro.