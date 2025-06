Van e três carros colidem na Via Dutra em trecho do Vale

O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP informou ter sido acionado na manhã deste sábado (21), para atendimento a uma ocorrência no km 122 da pista norte (sentido Rio de Janeiro) da rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.

O incidente, registrado às 9h20, foi um engavetamento com quatro veículos, sendo uma van e três automóveis. Segundo a CCR, não houve vítimas.